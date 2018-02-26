Книжная выставка в Минске будет посвящена теме Года малой родины и сотрудничества писателей

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теме Года малой родины и международного сотрудничества белорусских писателей с литераторами разных стран будет посвящена XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка. Об этом сегодня сообщил в Национальном пресс-центре министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что это ключевые темы выставки, а одним из главных мероприятий станет IV Международный симпозиум литераторов "Писатель и время". На него приедут прозаики, поэты, литературоведы, критики из 21 страны, в том числе Литвы, Туркменистана, Таджикистана, Польши, Черногории, Сербии, Великобритании, Китая.

Всего в выставке примут участие представители более 30 государств.

Александр Карлюкевич также отметил, что программа XXV Минской МКВЯ очень насыщенная. Почетный гость выставки Сербия предложит широкое знакомство с национальной книгой. Делегация этой страны будет представительной не только по составу чиновников, работающих по вопросам книгоиздания, но и известных сербских писателей. Произведения одного из современных классиков сербской литературы Горана Петровича вышли к выставке в издательстве "Мастацкая літаратура" в переводе на белорусский язык. Министр добавил, что "Мастацкая літаратура" и издательский дом "Звязда" подготовили подарки: будет представлена современная сербская литература и классические произведения в переводе на белорусский.

Кроме того, увидели свет номера журналов "Полымя", "Неман", "Маладосць", газеты "Літаратура і мастацтва", которые публикуют произведения в переводе на белорусский или русский язык участников выставки и симпозиума "Писатель и время". С ними можно будет ознакомиться на выставке.-0-