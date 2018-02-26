Книжное путешествие по Германии можно будет совершить на Минской международной выставке-ярмарке

26 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Посольство ФРГ приглашает принять участие в книжном путешествии по Германии, которое можно будет совершить на Минской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в германской дипломатической миссии в Минске.
"Германия в течение 22 лет традиционно представлена на книжной выставке-ярмарке. И в этом году на стендах посольства и Института им. Гёте будут выставлены книги из Германии, - отметили в дипмиссии. - Посетители, в том числе дети, смогут открыть для себя волшебные города и ландшафты от Северного моря до Альп. Цельность коллекции придадут книги для детей и подростков, а также двуязычные издания".
Стенд Института им. Гёте будет посвящен актуальной подборке немецкоязычной беллетристики "Книги, о которых говорят". Здесь будут также коллекция "Самые красивые немецкие книги 2017 года" и широкий выбор изданий, номинированных на Немецкую книжную премию 2017 года - одну из важнейших литературных премий ФРГ.
Особенностью стенда посольства Германии является то, что представленные здесь книги не будут продаваться, а будут по традиции переданы в дар. Таким образом посольство Германии в Минске оказывает поддержку белорусским школам и другим учреждениям, которые уже много лет ведут активную деятельность по распространению немецкого языка и культуры.
Представители германских организаций в сфере культуры и образования расскажут о своей деятельности и будут готовы ответить на вопросы посетителей на стенде посольства.
XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-
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