Книжные новинки презентуют на "Славянских литературных дожинках-2018" в Гомеле

5 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новые книги писателей трех стран презентуют на ХIII Международном фестивале "Славянские литературные дожинки-2018", который пройдет 6-8 сентября в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельского областного отделения общественного объединения "Союз писателей Беларуси" Владимир Гаврилович.

На литературный форум прибудут делегации Союзов писателей Беларуси, России, Украины, а также молодые авторы из этих стран. Во время открытия в Гомельской областной универсальной библиотеке имени В. Ленина будут названы победители регионального литературного конкурса "Православие - моя надежда". В программу "Дожинок" включен и ІІ Форум молодых литераторов и любителей художественного творчества "Слово". Его участники представили свои работы в четырех тематических конкурсах, два из которых посвящены жизни и творчеству белорусского поэта и переводчика, лауреата Государственной премии Беларуси Анатолия Гречанникова. 7 сентября в честь 80-летия со дня рождения знаменитого земляка откроют мемориальную доску в Гомеле.

Основной презентационной площадкой новых изданий будет городской центр культуры. Здесь представят книги, которые вышли в нынешнем году. Среди новинок - совместный сборник произведений членов Союза писателей Украины и гомельских авторов "Десна", сборники Гомельского отделения Союза писателей Беларуси и Ростовского, Краснодарского, Брянского, Курского отделений Союза писателей России по итогам фестиваля "Берега дружбы". Творческий урожай дополнит и альманах "Литературная Гомельщина-2018", посвященный Году малой родины.

Также в программе выставки народных культур и традиционного ремесленничества, перекличка славянских литераторов, мастер-классы, творческие вечера, встречи с читателями и др. Праздник продолжится 8 сентября на площадках Калинковичского и Ельского районов.

Фестиваль "Славянские литературные дожинки" проходит в Гомеле с 2007 года и уже стал своеобразным брендом региона. -0-