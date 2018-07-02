Книжные презентации и встречи с авторами пройдут на празднике "Купалье" в Александрии

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжные презентации и встречи с белорусскими писателями пройдут на празднике "Купалье" в Александрии ("Александрия собирает друзей"). Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве информации.

Свою программу представят белорусские книгоиздатели и книгораспространители. "Предусмотрено много интересных культурных мероприятий, среди которых - презентации белорусских книг и журналов, встречи с авторами в ходе акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям", проведение литературной викторины на тему малой родины", - рассказали в Мининформе. Кроме того, пройдет выставка-продажа печатной продукции.

Праздник состоится 7-8 июля на берегу Днепра в агрогородке Александрия Шкловского района. В первый раз он прошел в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую.-0-