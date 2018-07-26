Коласовский театр завершит сезон премьерой "Смешные люди"

26 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске завершит сезон 2 августа премьерой спектакля "Смешные люди" по мотивам одноактных пьес-шуток Антона Чехова. Об этом сообщили на пресс-конференции по случаю новой постановки в театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Классика всегда остается классикой, и Антон Павлович Чехов, как и другие гении мировой драматургии, всегда актуален на подмостках. На этот раз зрители Коласовского театра увидят спектакль в постановке заслуженного деятеля искусств России Юрия Пахомова. Сотрудничество российского режиссера с белорусским театром длится давно, и нынешняя постановка - восьмая на витебской сцене.

"Чехов - глыба в мировой литературе, в его текстах можно заблудиться и не все тонкости уловить, поэтому всегда боялся его ставить. Выбрал для постановки эти комедийные истории, потому что они во многом о взаимоотношениях мужчины и женщины, о том, как два человека пытаются найти друг друга, обрести счастье и на этом пути мучаются. И страдают по-настоящему, но со стороны в этих поисках выглядят забавно", - отметил Юрий Пахомов.

Играть смешных людей коласовцы будут в трех одноактных пьесах-шутках - "О вреде табака", "Юбилей" и "Предложение". Герои Чехова обычные люди, которые в предложенных жизненных ситуациях выглядят смешными, чувствительными и трогательными.

Художник-постановщик Андрей Жигур добавил, что сценография будет меняться от одной пьесы к другой кардинально. Единственным объединяющим звеном станет лишь зеленый занавес. "Задачи объединить истории не было. Наоборот, мы хотели подчеркнуть резкую смену декораций. Для меня это первый опыт работы с классикой, поэтому браться за нее было волнительно. До этого работал с современной драматургией, в первую очередь белорусской", - рассказал Андрей Жигур.

В главных ролях заняты артисты-коласовцы разных возрастов: Геннадий Гайдук, Георгий Лойко, Евгений Береснев, Елена Шерепченко, Раиса Грибович, Владимир Сивицкий, Алексей Стома, Максим Царев, Тимур Жусупов, Виктория Шамардина и заслуженный артист Беларуси Вячеслав Грушов.

Перевел рассказы Чехова на белорусский язык Алесь Замковский. Музыкальное оформление принадлежит Юрию Пахомову, хореография Дианы Юрченко.-0-