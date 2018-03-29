Количество обучающихся в детских школах искусств Беларуси растет

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обучающихся в детских школах искусств в 2017/2018 учебном году выросло до 115 тыс. 468 человек с 114 тыс. 614 человек в 2016/2017 учебном году, сообщила на коллегии Министерства культуры Беларуси первый заместитель министра Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что происходит оптимизация в системе учреждений образования культуры и в прошлом году 16 детских школ искусств реорганизованы путем присоединения к базовым детским школам искусств в качестве филиалов, это не сказалось на интересе к обучению в них, отметила Ирина Дрига.

В прошлом году разработаны и утверждены 48 типовых учебных программ детских школ искусств, а в 2016-м открыто новое направление деятельности - цифровое (отделения цифрового музыкального искусства, компьютерной графики, фотографии). В 2017 году цифровое направление деятельности обеспечено учебно-программной документацией.

Ирина Дрига добавила, что общее число учащихся учреждений среднего специального образования по состоянию на 1 марта нынешнего года составило 5 тыс. 83 человека, а в учреждениях высшего образования в сфере культуры на эту же дату - 6 тыс. 13 человек.

Сеть учреждений образования в сфере культуры состоит из 433: 408 детских школ искусств, 20 учреждений, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего специального образования, 3 учреждения высшего образования и 2 учреждения дополнительного образования взрослых.-0-