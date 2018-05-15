Коллективы из Ирана, Болгарии и Испании впервые приедут на фестиваль театров кукол в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективы из Ирана, Болгарии и Испании впервые будут участвовать в Международном фестивале театров кукол в Минске, сообщил журналистам художественный руководитель форума, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол Алексей Лелявский, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, юбилейный, десятый фестиваль, который пройдет с 18 по 21 мая, впервые представит работы коллективов из Ирана, Болгарии и Испании. "Болгария имеет сильные традиции кукольного искусства, - сказал Алексей Лелявский. - Сейчас в Болгарии выросло новое поколение, и это интересные, специфичные работы сценографов и художников". Зрителям будет представлен спектакль "Я, Сизиф" театра Puppert`s Lub из Болгарии.

Присутствие в афише иранской постановки также объясняется интересными процессами в кукольном театре. Спектакль "И он сказал" коллектива Ariya group в программе 20 мая. Это не новый спектакль, но очень любопытен, был показан в ряде стран, где встречен публикой с интересом.

Еще одним открытием для зрителя станет спектакль "Быстро, но не слишком" коллектива из Испании Zero en Conducta.

Всего за четыре дня минчане увидят 14 спектаклей из 7 стран. "По традиции программа состоит из двух частей: зарубежных постановок и белорусских театров. Постановки из-за рубежа привлекательны использованием необычных форм, это работы, уже зарекомендовавшие себя на международных сценах. Белорусская составляющая на форуме по традиции очень сильная", - добавил Алексей Лелявский.

Запланированы мастер-классы и дискуссии со зрителями и критиками. Интересную программу готовит группа "Нагуаль". Прозвучат композиции, написанные специально для театров кукол, на музыкальном вечере 18 мая, который пройдет в Белорусском государственном театре кукол.

Спектакли форума можно увидеть на пяти площадках города - Белорусского государственного театра кукол, Нового драматического театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также на Малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и Белорусский государственный театр кукол.-0-