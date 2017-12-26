Коллекция факсимильного издания Скорины передана библиотеке первого Президента Казахстана

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллекция факсимильного издания белорусского первопечатника Франциска Скорины передана сегодня в Астане библиотеке первого Президента Казахстана, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Казахстане.

Во время церемонии передачи в "Назарбаев Центре" заместитель директора библиотеки Амирхан Рахимжанов подчеркнул, что "факсимильное переиздание трудов белорусского первопечатника - дар поистине бесценный, который достойно характеризует всестороннее сотрудничество и взаимопонимание, сложившееся между двумя странами и народами".

В свою очередь посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов рассказал, как отмечалось 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания. Он особо отметил роль Национальной библиотеки Беларуси в культурно-просветительской деятельности и развитии национального языка, организации юбилейных мероприятий. Дипломат проинформировал также о развитии двустороннего культурного сотрудничества между Беларусью и Казахстаном.

Мероприятие организовано посольством совместно с библиотекой и музеем первого Президента Казахстана и приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Казахстаном. Коллекция книг предоставлена Национальной библиотекой Беларуси. На церемонии присутствовали главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Казахстане, ученые-библиографы, представители деловых кругов, творческой интеллигенции, белорусской диаспоры, учащиеся вузов, журналисты.

Вручение книг белорусского первопечатника Франциска Скорины - это второй проект, который реализуется в этом году посольством Беларуси с библиотекой и музеем первого Президента Казахстана. В ноябре в музее состоялась выставка "Дворцово-парковый комплекс Несвиж - достояние мировой культуры".-0-

Фото посольства Беларуси в Казахстане