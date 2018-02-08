Коллекционер из Монако передаст в дар НХМ работы белорусских мастеров

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работы белорусских мастеров передаст в дар Национальному художественному музею Беларуси коллекционер из Монако, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Церемония передачи известным коллекционером, искусствоведом, кандидатом исторических наук Георгием Хаценковым произведений состоится 14 февраля. Среди них - работы народного художника Беларуси Александра Кищенко, заслуженного деятеля искусств Беларуси Владимира Слободчикова, скульптора Галины Горовой, живописца Алексея Марочкина и других.

Выставка "Дары музею" продлится несколько дней: с 14 по 18 февраля. После этого экспонаты отправятся в соответствующие отделы музейного фонда, где ими займутся научные сотрудники. После тщательного изучения, атрибуции и при необходимости реставрации предметы будут демонстрироваться на персональных и тематических выставках Национального художественного музея Беларуси и других музеев.

"Важным фактором при формировании полноценной коллекции, широко представляющей творчество современных белорусских художников, являются дары самих художников, наследников художников, частных коллекционеров и крупных организаций. Дар Георгия Федоровича Хаценкова - своеобразное проявление заботы соотечественника о белорусских музеях", - отметили в музее.

Георгий Хаценков родился 6 мая 1950 года в Беларуси. Учился в России, работал журналистом на радио и телевидении. С 1990-х годов занимается предпринимательской деятельностью.

Собирать произведения искусства Георгий Хаценков начал в 1980-х годах, и постепенно коллекционирование стало для него делом жизни. Сегодня основанная супругами Георгием и Татьяной Хаценковыми галерея МC Fine Arts в Монако насчитывает более 5 тыс. живописных и графических произведений, принадлежащих кисти около 500 художников.-0-