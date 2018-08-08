Комедию на дискуссионную тему покажут 11 августа в историческом центре Минска

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комедию с элементом драмы на дискуссионную тему покажут 11 августа на открытом воздухе в историческом центре Минска, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Сеть кинотеатров "КиноМинска" при поддержке Мингорисполкома с 9 июня возобновила еженедельные вечерние показы кино по проекту Open Air Cinema. Место встречи - дворик отеля "Монастырский", начало сеансов в 21.30.

В субботу, 11 августа, зрителям представят комедию режиссера Сэма Гарбарски "Однажды в Германии" (2017 года). Действие картины разворачивается в 1946 году во Франкфурте. Предприимчивый Давид Берманн и шестеро его друзей избежали ужасов нацистского режима и теперь мечтают эмигрировать в Америку. Когда заветная мечта вот-вот станет явью, прошлое Давида привлекает внимание бескомпромиссной Сары Саймон, представителя американских войск в Германии. Она подозревает Берманна в сотрудничестве с нацистским режимом и всеми силами пытается вывести его на чистую воду. Но даже "железная" женщина не в силах устоять перед шармом главного героя.

После выхода фильм вызвал неоднозначную реакцию у кинокритиков и побудил к дискуссии. У зрителей в Верхнем городе будет возможность составить собственное мнение.

Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция". Вход бесплатный.-0-