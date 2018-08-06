Композитор Игорь Лученок отмечает 80-летие среди друзей в Республиканском доме молодежи в Минске

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор народный артист Беларуси и СССР Игорь Лученок отмечает 80-летие среди друзей в Республиканском доме молодежи в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественное чествование Игоря Лученка проходит здесь не случайно. Композитор внес огромный личный вклад в развитие молодежного движения Беларуси, прославив его историю своими песнями. Он и сегодня охотно встречается с молодежью. "Я всегда среди комсомольцев, пионеров, октябрят. Комсомол - это моя жизнь, весь мой мир. Благодаря нему, я побывал на БАМе, Дальнем Востоке, на Севере. За молодежью будущее, мне нравится общаться с молодыми людьми. У меня в архиве много фотографий таких встреч", - отметил юбиляр.

ФОТОФАКТ: Торжественное чествование композитора Игоря Лученка Народному артисту Беларуси и СССР, профессору, академику, доктору наук, композитору Игорю Лученку 6 августа 2018 года исполняется 80 лет.

Свой 80-й день рождения композитор отмечает на сцене за роялем, скромно принимая поздравительные листы, цветы и музыкальные подарки от друзей. Он подарил Беларуси и миру множество хитов, сотрудничая с белорусскими и советскими поэтами. Ни одна его композиция не осталась незамеченной. "Жизнь - сложная штука, мы все проходим ее тернистые пути, но через мелодию, песню, балладу, романс и друзей я несу людям свое творчество и нахожу отклик в их сердцах. У меня одного ничего бы не получилось, со мной всегда были рядом Владимир Мулявин, ансамбль "Песняры", Иосиф Кобзон. Я нахожу вдохновение в общении с людьми. У меня нет любимой песни - это все мои дети", - подчеркнул Игорь Лученок.

Игорь Лученок

Подарком для народного артиста стала презентация документального фильма "Игорь Лученок: о песнях, Родине, о друзьях". Это совместная работа автора-сценариста и режиссера Владимира Орлова и продюсера, директора студии документального фильма Владимира Бокуна. Кинолента получилась очень трогательной, в ее основе интервью с Игорем Михайловичем и его женой Александрой Григорьевной. Приятным сюрпризом для композитора стала уникальная запись его встречи с родителями. Создателям фильма удалось отыскать кинохронику 1982 года в Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов. Кроме того, в фойе Республиканского дома молодежи открылась фотовыставка, посвященная композитору.

Поздравить юбиляра пришли представители госорганов и депутатского корпуса, известные белорусские исполнители, друзья и коллеги народного артиста. Как отметил экс-солист легендарного ансамбля "Песняры" Леонид Борткевич, для него Игорь Лученок - самый любимый композитор, подаривший ему ни один десяток хитов, которые до сих пор знают и поют не только в Беларуси, но и за рубежом. "Заслуги этого человека трудно переоценить. Для меня он как отец, как старший брат. Его мелодии и талант - это все от Бога", - сказал он.

Леонид Борткевич (в центре) и ансамбль "Песняры"

Игорь Лученок - это целая эпоха, самый известный белорусский композитор, отметил народный артист Беларуси Василий Раинчик. "От его имени сразу у всех поднимается настроение. Для меня он еще и педагог, требовательный и очень талантливый", - отозвался он о юбиляре.

Лукашенко поздравил композитора Игоря Лученка с 80-летием "Ваша многогранная плодотворная деятельность, известная широкому кругу слушателей, стала визитной карточкой Беларуси, вобрала в себя лучшие черты национальной культуры, вознесла белорусскую песню на вершину профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Первый заместитель министра культуры Ирина Дрига награждает Игоря Лученка нагрудным знаком "За вклад в развитие культуры Беларуси" Министерства культуры

Игорь Лученок впервые проявил себя как самобытный композитор-песенник в 1966 году. На Всесоюзном конкурсе советской песни его песня-баллада "Память сердца" (на слова поэта М. Ясеня) в исполнении Виктора Вуячича получила первую премию. Композитор обращался к творчеству многих поэтов: Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Аркадия Кулешова, Максима Танка, Пимена Панченко, Петруся Бровки, а также российских поэтов Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко. Искренняя любовь к Беларуси выражена в его известных песнях: "Мой родны кут", "Я хажу закаханы", "Спадчына", "Жураўлі на Палессе ляцяць". Признанными хитами стали такие лирические песни Игоря Лученка, как "Вероника", "Алеся", "Зачарованная моя". Мелодию "Песни о Минске" отбивают каждый час куранты на башне Минской ратуши.-0-