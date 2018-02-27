Конкурс "Ад прашчураў да зор" соберет в Россонах около 370 юных участников

27 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский областной смотр-конкурс фольклорного искусства детей и молодежи "Ад прашчураў да зор" соберет 2 марта в Россонах около 370 участников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества (ВОМЦНТ).

Компетентному жюри предстоит определить лучших в конкурсе музыкальных инструментальных капелл (ансамблей) традиционного состава, смотре детско-молодежных фольклорных коллективов и турнире пар - исполнителей народных бытовых танцев (пройдут в трех возрастных категориях: 3-6 лет, 7-10 лет, 11-16 лет), конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества. В последнем заявлены работы, выполненные только в традиционных видах творчества. Это вытинанка, куклы-обереги, пояса, резьба по дереву, вышивка, соломоплетение и лоскутное шитье. Также учреждены номинации "Творческий дебют", "Коллектив, наиболее полно представивший региональные народные традиции" и "Приз зрительских симпатий".

Победители получат право представить область на республиканском фестивале фольклорного искусства "Берагіня", который пройдет в июне в поселке Октябрьский в Гомельской области.

Смотр-конкурс "Ад прашчураў да зор" проводится в Витебской области с 2004 года. "С каждым годом количество участников растет, появляются новые детские фольклорные коллективы, которые популяризируют местные традиции и обряды, показывают высокий художественный уровень исполнения и знание специфических основ фольклорного искусства Витебщины", - отметили в центре.-0-