Конкурс "Белазовский аккорд" пройдет 29-30 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд" пройдет 29-30 сентября в Жодино, сообщили БЕЛТА организаторы.

Конкурс эстрадных исполнителей (одно из условий участия - конкурсант не должен быть моложе 16 и старше 30 лет) собирает в Жодино вокалистов из разных уголков Беларуси и зарубежных стран. На сцене Дворца культуры ОАО "БЕЛАЗ" выступят таланты из Минска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилева, Борисова, Жодино, Ошмян, агрогородка Мир, а также из России и Украины.

Цель творческого состязания - пропаганда национального искусства, поэтому в репертуаре каждого участника предполагается присутствие песни на белорусском языке. Финалисты выступят в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина.

В настоящее время идет активная подготовка к финалу, в который по результатам прослушивания вышли 16 участников. Вскоре начнутся репетиции конкурсантов с Президентским оркестром.

Жюри возглавит Виктор Бабарикин.

Конкурс эстрадных исполнителей "Белазовский аккорд" проходит ежегодно, в нынешнем году он состоится в 17-й раз.-0-