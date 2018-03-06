Конкурс чтецов стихов Евгении Янищиц организуют в Пинском районе

6 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе в Год малой родины организуют конкурс чтецов стихов Евгении Янищиц, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский.

Мероприятие будет проходить на протяжении всего года. Конкурс объявят среди учреждений образования, а также предприятий и организаций. "Территория Пинского района позволяет провести зональные чтения. Затем организуем большое юбилейное мероприятие, посвященное Евгении Янищиц, на котором подведем итоги, наградим лучших чтецов стихов нашей известной землячки", - подчеркнул Дмитрий Полховский.

Евгения Янищиц родилась в 1948 году в деревне Рудка. В Пинском районе в честь нее названа центральная библиотека, имя поэтессы носит родная Поречская школа. "Это знаковая личность не только для нашего района. Мы чтим ее память, в литературном музее в Поречской школе собраны личные вещи. По местам детства Евгении Янищиц проводятся экскурсии", - рассказал зампредседателя райисполкома.

В настоящее время в Пинском районе намечен план мероприятий в рамках Года малой родины. В частности, активизирована работа по установлению контактов с выдающимися земляками. Также планируется организовать различные фестивали и акции, которые будут способствовать продвижению и узнаваемости района в Брестской области и за ее пределами.

"У нас есть задумка провести исторический фестиваль, сделать небольшую реконструкцию. Во время мероприятия хотим познакомить людей с фольклорной музыкой, провести мастер-классы по традиционным ремеслам", - отметил Дмитрий Полховский.-0-