Конкурс эстрадной песни соберет в Новополоцке юных исполнителей из 8 стран

18 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Позывные международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Халi-Хало" прозвучат в Новополоцке 3 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Новополоцком горисполкоме.

В этом году в адрес форума поступило более 200 заявок, из которых профессиональное жюри отобрало 46 юных исполнителей в возрасте от 8 до 16 лет. География участников конкурса впечатляет: Беларусь, Россия, Армения, Литва, Латвия, Грузия, Молдова, Эстония. Жюри в этом году возглавит заслуженный деятель культуры Беларуси руководитель Национального центра музыкального искусства им. В.Г.Мулявина Светлана Стаценко. Оценивать юные таланты на конкурсе в Новополоцке ей уже доводилось: в 2015 году она также являлась председателем судейской коллегии.

Новшеством "Халі-Хало" станет жеребьевка в онлайн-режиме, которая пройдет 21 октября в 13.00 по скайпу.

Конкурс проводится в целях раскрытия и поддержки талантливых юных исполнителей, содействия творческому развитию детей и молодежи, популяризации детского музыкального творчества, воспитания художественного вкуса, возрождения лучших традиций эстрадного жанра, позиционирования детского вокального творчества как неотъемлемой части культуры Беларуси, обмена творческими идеями и практическим опытом.-0-