Конкурс юных чтецов "Жывая класіка" популяризирует белорусский язык - Бузовский

1 сентября, Иваново /Корр. БЕЛТА/. В Иваново во время празднования XXV Дня белорусской письменности состоялся финал конкурса юных чтецов "Жывая класіка", передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году чтения проходили под девизом "Читаем много, читаем вместе, создаем себя и страну". В конкурсе приняли участие более 15 тыс. школьников со всех уголков Беларуси. В финал вышли 12 юных чтецов. Они состязались в четырех возрастных категориях. Почти все ребята выбрали произведения, посвященные теме малой родины. Причем мальчики декламировали прозу и стихи о защите Отечества. Зрители смогут посмотреть телевизионную версию финала творческого состязания в эфире телеканала СТВ.

"Хочу выразить благодарность всем причастным к этому конкурсу. Он охватил не только детей, но и родителей, педагогов. Я в очередной раз прочувствовал, что значит "родная мова", на которой говорили мои предки. Надеюсь, что в дальнейшем все шире и шире будет круг тех, кого объединит белорусский язык и этот проект", - подчеркнул заместитель министра информации Игорь Бузовский.

По словам первого заместителя председателя Союза писателей Беларуси Елены Стельмах, конкурс "Жывая класіка" стремительно завоевал популярность. За несколько лет из районного уровня вырос до республиканского масштаба. "Мы слушали чтецов с большим удовольствием, вместе с ними переживали множество чувств. Посвящение конкурса малой родине, ее сокровенным местам, истории, выдающимся людям - это то, что затрагивает каждого из нас", - считает она.

Все участники получили дипломы различных степеней от министерств информации и образования. Также ребята поощрены путевками в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр "Зубренок".

Организаторами конкурса выступают Министерство информации, Министерство образования, ЗАО "Столичное телевидение", ОО "Союз писателей Беларуси".-0-