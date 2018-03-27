27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс "Лига авторов - 2018" пройдет с 1 апреля по 1 сентября, сообщили БЕЛТА в РОО "Белая Русь", которое выступает одним из организаторов конкурса.

"Лига авторов-2018" проводится в номинациях "Проза" и "Поэзия", конкурс посвящен теме малой родины.

Участникам необходимо присылать свои работы вместе с аннотацией (в ней указываются следующие сведения: ФИО полностью; дата рождения; место работы; учебы; домашний адрес; телефон; адрес электронной почты; номинация) на электронный адрес ligaavt2018@gmail.com.

Конкурс будет проходить в три тура: первый - с 1 апреля по 15 мая, второй - с 16 мая по 30 июня, третий - с 1 июля по 14 августа. Конкурсанты обязаны участвовать в каждом из туров в одной ранее выбранной номинаций (за пропуск тура конкурсант автоматически выбывает).

В первый день каждого из туров на сайтах Союза писателей Беларуси и "Белой Руси" будет размещена тема, на которую участникам предстоит написать работу. Итоги тура будут опубликованы в течение последующих 10 дней.

Оценит работы жюри, выставляя баллы, на основе которых выстраивается турнирная таблица. Оценка за каждую работу будет равна среднему арифметическому всех оценок жюри. Результаты всех последующих этапов будут суммироваться с предыдущими и образовывать общий балл, который повлияет на расположение участников конкурса в турнирной таблице.

Сбор, изучение, публикацию материалов и подведение итогов конкурса организуют оргкомитет (формируется учредителями конкурса из своих представителей, осуществляет всю деятельность по подготовке, проведению конкурса и его информационному обеспечению) и жюри (формируется учредителями конкурса из авторитетных представителей СМИ, деятелей культуры и представителей общественности, членов РОО "Белая Русь", Союза писателей).

На творческое соревнование предоставляются печатные материалы на белорусском или русском языках объемом до трех страниц, сведения об авторе.

Материалы должны соответствовать тематике конкретного тура, иметь достойное художественное качество и не должны содержать описание насилия, расовой или религиозной вражды, нецензурную лексику, слова и фразы, унижающие человеческое достоинство, жаргонные выражения, скрытую рекламу. Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в плагиате, к участию в туре не допускаются.

Организаторы конкурса оставляют за собой право редактировать и использовать конкурсные работы в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору, но с обязательным указанием его имени. Конкурсные работы не рецензируются. В переписку с конкурсантами оргкомитет не вступает.

Основными критериями определения победителей являются: актуальность и значимость идеи; аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность; художественный уровень произведения; общее восприятие.

Жюри подведет итоги с 15 августа по 1 сентября. Работы - победители туров будут размещены на сайтах и в печатных версиях региональных и республиканских СМИ, а также на сайтах организационных структур Союза писателей Беларуси и "Белой Руси". Победители награждаются дипломами и денежными призами. Члены жюри имеют право учреждения специальных призов. О дате награждения будет сообщено на сайтах организаций, а также каждому победителю лично.

Организуют творческое состязание ОО "Союз писателей Беларуси" и РОО "Белая Русь" при поддержке Министерства информации и издательского дома "Звязда". -0-