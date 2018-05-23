Конкурс на лучший купальский костюм пройдет в Александрии

23 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Конкурсно-тематическая программа-презентация купальского карнавального и ростового костюмов "Купаліш і Купалінка" пройдет 7 июля во время республиканского праздника "Купалье" ("Александрия собирает друзей") в агрогородке Александрия Шкловского района. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома.

Продемонстрировать свои творческие способности и талант приглашают всех желающих. Для этого необходимо направить до 20 июня на электронный адрес mogomc@tut.by заявку на участие в конкурсе с указанием адреса интернет-страницы, на которой можно просмотреть видео творческой презентации купальского костюма (не более 3 минут), и фотографию наряда (в формате jpеg). Участникам, представляющим ростовой костюм, нужно предоставить только фото.

Победители предварительного этапа попадут во второй тур состязания, который пройдет 7 июля на малой сценической площадке праздника. По итогам дефиле-демонстраций жюри выберет "Лучший мужской купальский костюм", "Лучший женский купальский костюм" и "Лучший купальский ростовой костюм". Победителей в каждой номинации наградят дипломом и ценным призом.

"Подготовка к празднику в области ведется самым активным образом. Начаты перепланировка и обустройство самой площадки на берегу Днепра, готовится и уточняется программа, которая как всегда будет яркой и насыщенной. Достаточно сказать, что в этом году "Купалье" ожидает гостей из восьми стран: Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии и Польши. Впервые на празднике пройдет День Украины (8 июля) - готовится масштабная концертная программа", - рассказали собеседники.

Темы малой родины и братства народов Беларуси, России и Украины станут в этом году главными на празднике, а центральным событием будет мюзикл "Малая родина", который готовит режиссерско-постановочная группа телеканала ОНТ.

Первый праздник "Купалье" прошел в 2010 году. Идею проводить фестиваль в Александрии тогда поддержал глава государства. Гуляния традиционно пройдут в живописном месте на берегу Днепра, около моста, который соединяет не только два населенных пункта - Александрию и Копысь, но и две области - Могилевскую и Витебскую. Всего на празднике "Купалье" ждут в этом году более 100 тыс. гостей и участников.-0-