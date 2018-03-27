27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс на создание комедии для драматического театра объявлен в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

До 1 сентября нынешнего года принимаются произведения на конкурс на создание пьес для драматического театра "Comedy.by", организаторами которого стали Республиканский театр белорусской драматургии вместе с Центром белорусской драматургии и ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк". Заявки принимаются только в электронном виде.

Конкурс проводится в одной номинации - комедия для драматического театра. Пьесы, которые не отвечают названному жанру, не рассматриваются. Могут участвовать граждане Беларуси, достигшие 18 лет. Участвовать в конкурсе могут оригинальные пьесы комедийного жанра для драматического театра, написанные на белорусском и русском языках в период 2016-2018 годов. Указание года создания пьесы является обязательным.

К участию не допускаются пьесы: поставленные в профессиональных театрах и антрепризах; опубликованные в печати и на электронных носителях; принимавшие участие в публичных сценических читках, других конкурсах; инсценировки; пьесы по мотивам любых литературных произведений (исключение составляют пьесы, которые созданы авторами по мотивам собственных произведений); пьесы, написанные по сюжетам народного фольклора, античных мифов и легенд; переводы комедий с других языков. Не рассматриваются пьесы, которые содержат нецензурную лексику, грубые слова и выражения. Один участник может представить на конкурс не более двух пьес.

В сентябре-октябре жюри сформирует шорт-лист пьес, допущенных к участию в финале. Он будет опубликован на сайте Центра белорусской драматурги. До конца октября 2018 года не более трех отрывков из каждой пьесы шорт-листа будут представлены жюри конкурса и театральной общественности в форме постановочных читок, которые проводит Центр белорусской драматургии.

Победители станут известны в ноябре. Им вручат денежные премии и дипломы конкурса. Учреждены следующие денежные премии: Гран-при - Br8 тыс., первая премия - Br6 тыс., вторая премия - Br4 тыс., третья премия - Br2 тыс.

Председатель жюри - художественный руководитель Республиканского театра белорусской драматургии, заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Гарцуев.

Дополнительная информация размещена на сайтах РТБД и Центра белорусской драматургии.

Целью конкурса является расширение репертуарной палитры театров произведениями, которые отвечают разнообразию культурных запросов публики. Задача конкурса - создание для профессиональных драматических коллективов республики новых оригинальных пьес комедийного жанра, которые по языку, содержанию и форме отвечают критериям современного театра.-0-