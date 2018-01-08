Конкурс на создание комедийной пьесы планирует объявить РТБД для драматургов

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский театр белорусской драматургии (РТБД) планирует объявить для драматургов конкурс на создание комедийной пьесы, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор театра Владимир Карачевский.

Комедийный жанр в числе самых сложных. Не многие драматурги в нем работают, и в репертуаре театров не хватает ярких оригинальных пьес, отметил Владимир Карачевский. Конкурс призван восполнить этот пробел. Ожидается, что одним из организаторов выступит Беларусбанк. С ним театр уже проводил конкурс для драматургов "Франциск Скорина и современность". По его итогам совместно с Национальной библиотекой РТБД выпустил сборник, пьесы из которого теперь ставят разные театры страны. Конкурс вошел в топ-10 инициатив Года культуры, которым был объявлен в Беларуси 2016-й.

РТБД отметил 25-летие в 2017 году. Хорошим итогом юбилейного года стало присуждение специальной премии Президента за значительный вклад в развитие театрального искусства, успешное проведение мероприятий, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. "Для нас это большая честь. Считаю, что коллектив заслужил премию", - подчеркнул Владимир Карачевский и добавил, что гордится командой - активной, динамичной, любящей свое дело. Неслучайно премию руководство намерено потратить не на реализацию очередного театрального проекта, а на поддержку конкретных людей, которые своим трудом заслужили эту награду.

Половина репертуара театра в 2017 году была поставлена при содействии партнеров. Спектакли пользуются большой популярностью у зрителей, привлекают большое внимание на фестивалях и гастролях. Таким образом в театре успешно развивают государственно-частное партнерство. В РТБД на своем опыте убеждаются, что в Беларуси для этого есть необходимые условия, отметил Владимир Карачевский. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее и строить амбициозные планы. Так, в 2018 году коллектив приглашен на фестивали в Россию и Сербию. Спектакль "Синдром Медеи" будет представлен в Армении на III Молодежном театральном форуме стран Содружества, Балтии и Грузии.

На осень назначены гастроли в Польше, куда РТБД повезет лучшие постановки, в числе которых "Три Жизели", "Бетон", "Карьера доктора Рауса". Прорабатывается вопрос организации коммерческих гастролей во Францию. Владимир Карачевский обратил внимание, что 2018 год в Европе объявлен Годом культурного наследия. РТБД намерен воспользоваться этой возможностью для популяризации среди европейских зрителей белорусской культуры и искусства. Тем более, что интерес к ним за рубежом есть уже сейчас.-0-