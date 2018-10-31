Конкурс национальных киношкол "Лістапада-2018" соберет рекордное количество участников

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс национальных киношкол XXV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" соберет рекордное количество участников, сообщили БЕЛТА в пресс-центре фестиваля.

"В этом году в программу молодого документального кино вошли 25 студенческих работ из 12 европейских киношкол (традиционно в конкурсе участвовали четыре-пять киношкол). Все показы пройдут в малом зале кинотеатра "Пионер" с 3 по 5 ноября. Сеансы будут включать презентации школ, просмотр фильмов и обсуждение их с авторами", - рассказали в пресс-центре. Зрители познакомятся со студенческими работами старейших европейских киношкол: факультета кино и телевидения Академии музыкальных искусств в Праге (FAMU), польской школы кино, телевидения и театра в Лодзи, мобильной киношколы Docnomads. Студентами последней также являются и белорусы. Так, в 2016 году на Минском кинофестивале была представлена белорусско-бельгийская работа "Белый лист бумаги" Александра Михалковича. Кроме того, в Минск приедут студенты киношкол из Москвы, Мадрида, Кельна, Еревана, Брюсселя, Бишкека и Киева.

По традиции конкурс национальных киношкол откроет белорусская лента. В частности, 3 ноября на большом экране будет показана работа студентки мастерской Сергея Шульги Белорусской государственной академии искусств Елены Буяковой - "Один день из жизни Алеся и Алеси".

Конкурс национальных киношкол организован с целью помочь студентам и начинающим кинематографистам сориентироваться в международном пространстве документального кино и продолжает знакомить зрителей с экспериментальными фильмами. "Его особенность в том, что все участники приезжают не только на свои показы, но на все три дня конкурса. У них будет достаточно времени познакомиться, обсудить работы и обменяться опытом", - отметила программный директор документального кино фестиваля Ирина Демьянова.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. Учредителями кинофестиваля выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет. Организатор - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".-0-