24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной конкурс театральных коллективов ArtFest пройдет в Гомельской области с 3 по 9 декабря, сообщили БЕЛТА в областном центре народного творчества.

Участниками форума станут театральные народные любительские коллективы со всего региона. На подмостках в Рогачеве, Гомеле и Мозыре они представят спектакли по произведениям национальной и зарубежной, классической и современной драматургии.

Открытие фэста состоится 3 декабря в Рогачеве. "Этот конкурс - значимое событие в культурной жизни области. Он проводится раз в три года и неизменно привлекает внимание театральной общественности и просто почитателей Мельпомены", - отметили в областном центре народного творчества.

На суд зрителей и экспертов будут предложены разножанровые постановки. При оценке жюри будет учитывать художественно-эстетическую ценность спектакля, режиссерское решение авторской идеи, сценическую культуру и т.д.

По результатам назовут обладателей Гран-при и дипломов трех степеней. Награды будут вручены также за лучшие женскую и мужскую роли, лучшие постановки произведений национальной и зарубежной драматургии.

Творческий форум нацелен на популяризацию любительского театрального искусства, повышение художественного уровня театральных коллективов, обогащение их репертуаров. Организаторы конкурса - главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома, областной центр народного творчества.-0-