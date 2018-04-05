5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытые конкурсы национального и неигрового кино объявлены повторно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве культуры Беларуси.

Тема национального фильма - "Жизнь и творчество Янки Купалы". Запланировано создание четырехсерийного телефильма (продолжительность серии - не менее 44 минут) и киноверсии (1 серия, не менее 90 минут). Заявки принимаются до 12 апреля.

Конкурс неигрового кино объявлен по теме "Наши современники." Хронометраж фильма на одном из государственных языков и версия фильма с субтитрами на английском языке - 26 минут. Заявки на повторный открытый конкурс неигрового кино можно подать до 19 апреля.

Участвовать в творческом состязании могут производители (продюсеры) или один из производителей, удовлетворяющие следующим требованиям: исполнитель должен быть юридическом лицом Республики Беларусь, при этом получателем средств является резидент Беларуси; работы и услуги по созданию картины осуществляются резидентами Беларуси на территории страны (за исключением выполнения работ и оказания услуг, которые в республике не выполняются или не оказываются, а также случаев, когда фильм создается совместно с иностранными производителями); наличие собственного квалифицированного персонала и опыта работы в области выпуска лент в игровой форме не менее 5 лет; не менее 70% съемочной группы должны составлять граждане Беларуси, за исключением случаев, когда производство совместное с иностранными специалистами; наличие собственных и (или) привлеченных кадровых и материально-технических возможностей, необходимых для выполнения договора на протяжении всего периода его действия.

Конкурсное предложение должно включать литературный сценарий фильма, синопсис; расчет стоимости; план коммерческой реализации картины в течение трех лет с момента его создания и другие документы.

Подробности участия в творческом соревновании размещены на официальном сайте ведомства.-0-