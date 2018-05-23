Консультативно-экспертный совет планируется создать при Национальном центре изобразительного искусства

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественный консультативно-экспертный центр планируется создать при Национальном центре современного изобразительного искусства Беларуси, сообщил журналистам директор центра Сергей Криштапович, передает корреспондент БЕЛТА.

В него войдут художники, искусствоведы, представители общественности, неравнодушные к национальному искусству и готовые искать возможности для его развития.

Как считает новый директор национального центра, самое перспективное и исторически оправданное направление - развитие традиций, прерванных в 20-е годы прошлого века. "Та эпоха космического авангарда особенно актуальна. Мы дали феноменальный результат витебской школой в то время в искусстве и нужно эту линию продолжать, традицию нужно продолжать как бренд. Моя задача стимулировать развитие этой национальной линии как авангарда, который имел в мире большой резонанс и послужил развитию всех школ", - сказал Сергей Криштапович.

"Творческих ресурсов для реализации этой смелой задачи достаточно. Есть потенциал, есть палитра художников, нужно искать пути стимулирования их", - считает он.

Национальный центр современного изобразительного искусства также будет местом проведения международных проектов, планируется проведение конференций, лекториев, круглых столов. Директор считает важным наладить постоянное сотрудничество со СМИ, где бы обсуждалась каждая выставка.

Касаясь темы ротирования выставок, Сергей Криштапович отметил, что выступает за продолжительность их в течение двух недель. Более того, предлагает и краткосрочные проекты, ограниченные несколькими днями. И это в том числе будет содействовать популяризации национального искусства, расширению аудитории. Он добавил, что в проработке вопрос увеличения экспозиционных площадей, штата искусствоведов.-0-