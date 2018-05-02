Концерт лауреатов специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи пройдет 6 мая

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт лауреатов специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи пройдет 6 мая в Минске в Белорусском государственном академическом музыкальном театре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образовательных проектов и связей с общественностью учреждения образования "Белорусский государственный университет культуры и искусств".

Сцена музыкального театра объединит выдающихся представителей нового поколения белорусской культуры. Победители республиканских и международных творческих конкурсов и фестивалей - фортепианный дуэт Анастасии и Дарьи Лукашенко, Руслан Асланов, Хелена Мерааи, Вера Шпаковская, Константин Героник, Алена Климович и другие, - уже получившие известность в Беларуси и за рубежом, поделятся в этот вечер своим уникальным талантом и представят все разнообразие направлений искусства: инструментальное исполнительство, вокал, современную хореографию, пантомиму и цирковые номера.

Выступления солистов будет сопровождать симфонический оркестр Белорусского государственного академического музыкального театра под руководством дирижера Николая Макаревича.

Эстрадный концерт с участием лауреатов специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи станет ярким и запоминающимся событием в культурной жизни страны.

В торжественном мероприятии примут участие министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, председатель совета специального фонда Екатерина Дулова, педагоги талантливой молодежи, лауреаты специального фонда разных лет, почетные гости.

Специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – уникальная система помощи начинающим представителям белорусского искусства. С 1996 по 2018 годы звания лауреата, стипендиата и дипломанта специального фонда удостоены 2624 человека и 195 коллективов. Большинство из них стали мастерами исполнительского, инструментального, изобразительного и других видов искусства. -0-