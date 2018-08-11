Концерт "От барокко до современности" и акцию "Свободный рояль" проведут в Верхнем городе

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыку разных эпох можно услышать сегодня на территории Верхнего города столицы в программе "От барокко до современности" фестиваля "Классика у ратуши с velcom", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Музыкальное путешествие в этот вечер захватит сразу четыре столетия, гидом по которым станет коллектив музыкальной капеллы "Сонорус". Дирижировать будет талантливый и харизматичный лауреат международных конкурсов Александр Хумала, а солировать в сопровождении оркестра - скрипачка Оксана Герасименок, баянист Андрей Цалко и вокалистка Большого театра Беларуси Ирина Кучинская (сопрано).

Сменять друг друга будут классика Вивальди и Моцарта, романтические мелодии Форе, Респиги и Уильямса, пестрое звучание современности с зажигательными ритмами и острыми гармониями Пьяццоллы и Маркеса. Начнутся выступления в 20.30, а с 18.00 до 19.00 на площади Свободы пройдет акция "Свободный рояль". Минчане и гости столицы смогут исполнить любимые музыкальные произведения для широкой публики.

Проект "Классика у ратуши с velcom" Мингорисполком организует в четвертый раз. В этом году он стартовал 14 июля, и каждую субботу по 25 августа публике представляют мировые шедевры и композиторов, чьи имена известны даже далеким от классической музыки людям. Также в программу включены редко исполняемые произведения. Посмотреть концерты можно также в режиме онлайн. А с обеда и до вечера гуляющая по территории Верхнего города публика сможет насладиться выступлениями музыкантов проекта "Пешеходка".-0-