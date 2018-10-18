Концерт памяти Александра Куллинковича

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25 октября состоится большой концерт, посвященный памяти Александра Куллинковича - музыканта, поэта, основателя и лидера культовой белорусской группы "Нейро Дюбель". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы концерта: его друзья, коллеги и родственники.

4 августа 2018 года 46-летний Александр Куллинкович скоропостижно ушел из жизни. Это будет концерт памяти, концерт воспоминаний, концерт-постскриптум. "Дюбеля", как называл группу сам Куллинкович, отыграют программу из более чем тридцати песен группы. С группой споют друзья и коллеги музыканта.

Деньги, вырученные от концерта, пойдут на издание сборника публицистики Александра Куллинковича, установление памятника, а также выпуск альбома с фотографиями группы.

Концерт состоится 25 октября в клубе Prime Hall. Начало в 19.00, вход платный.-0-