Концерт памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского прошел в Вашингтоне

Концерт памяти выдающегося российского оперного певца Дмитрия Хворостовского с триумфом прошел в Вашингтоне в пятницу вечером. Об этом сообщает ТАСС.

На сцене главного театрально-концертного комплекса Вашингтона – Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди концерт давал Национальный симфонический оркестр Соединенных Штатов под управлением итальянского дирижера Джанандреа Нозеды. С Хворостовским они были близкими друзьями.

Организаторами концерта стали Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Вашингтонское общество исполнительских искусств.

Дата концерта не случайна – первоначально планировалось, что именно в этот день Хворостовский примет участие в концерте, где исполнит сюиту Шостаковича на стихи Микеланджело, который был не только великим скульптором, но и писал стихи и сонеты.

Но этим планам не суждено было сбыться – Хворостовский умер в ноябре прошлого года. Поэтому программу концерта пришлось менять, но идея его осталась прежней – взаимопроникновение российского и итальянского искусства, как в случае с Шостаковичем и Микеланджело, Хворостовским и Незедой, русским композитором Стравинским и итальянским Перголези, музыка которых звучала на концерте.