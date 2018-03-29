Концерт с участием французских виолончелиста и пианиста состоится в Минске 2 апреля

29 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Концерт с участием французских виолончелиста Жерома Перно и пианиста Жерома Дюкро состоится в Минске 2 апреля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Франции в Беларуси.

По случаю 20-летия творческого сотрудничества виолончельных школ Франции и Беларуси в Большом зале Белгосфилармонии пройдет концерт оркестра Республиканской гимназии-колледжа при Белгосакадемии музыки под управлением дирижера Владимира Перлина. Солисты - Иван Каризна, Георгий Анищенко, Михаил Радунский (виолончель, Беларусь), Жером Перно (виолончель) и Жером Дюкро (фортепьяно).

Жером Перно сотрудничает со многими известными симфоническими французскими оркестрами, а также тесно работает с барочным ансамблем "Матеус" и его руководителем Жаном-Кристофом Спинози. Он выступал совместно с Камерным оркестром Европы, Венским симфоническим оркестром, Мюнхенским оркестром Баварской государственной оперы, оркестром Цюрихского оперного театра, Национальным оркестром Испании и оркестром радио Стокгольма.

Дюкро и Перно вместе играют на престижнейших музыкальных сценах мира - Вигмор Холл в Лондоне, Театр Елисейских полей и Театр Шатле в Париже.

Для Жерома Перно пишут такие известные композиторы, как Гийом Коннесон, Жереми Рорер. Жером Перно является соучредителем Пасхального фестиваля в Довиле, а с 2005 года - директором фестиваля "Каникулы господина Гайдна". Он играет на барочной виолончели и виолончели пикколо неизвестных авторов миланской школы XVIII века, а также на современной, изготовленной Франком Раватеном. С 2005 года преподает в классе виолончели в Парижской высшей национальной консерватории музыки и танца.

Концерт в Минске будет организован посольством Франции в Беларуси при поддержке партнеров.-0-