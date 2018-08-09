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Концерт в костеле в Шеметово стал заключительным на международном фестивале классической музыки

Культура 09.08.2018 | 22:04

9 августа, Шеметово /Корр. БЕЛТА/. Концерт в костеле Девы Марии Неустанной Помощи в Шеметово стал заключительным на международном фестивале классической музыки "В Шеметово у Шостаковичей", который проходил в Мядельском районе 3-9 августа, передает корреспондент БЕЛТА.

В концертной программе прозвучала "Элегия" Дмитрия Шостаковича (25 сентября 1906 - 9 августа 1975 года). Произведение исполнили белорусские музыканты Татьяна Левицкая (первая скрипка), Дмитрий Юхневич (вторая скрипка), Елена Сердюкова (альт), Алеся Скрабатун (виолончель). Кроме того, прозвучало произведение "Stabat mater" Джованни Батиста Перголези в исполнении Софьи Петрович (сопрано, Сербия), Даниелы Енчевой (альт, Болгария), а также белорусских музыкантов Татьяны Левицкой, Дмитрия Юхневича, Анны Потаповой (скрипка), Елены Сердюковой, Николая Терана (альт), Алеси Скрабатун, Полины Черкас (виолончель).

"Stabat mater" - средневековая католическая секвенция. Первая часть текста повествует о страданиях Девы Марии во время распятия Иисуса Христа, вторая - молитва грешника к Богородице, заканчивающаяся просьбой о даровании ему спасительного рая. Текст Stabat mater послужил источником вдохновения для многочисленных композиторов, начиная с XVIII века. В настоящее время установлено более 200 композиций на основе секвенции, в числе которых и принадлежащая Перголези.

Деревня Шеметово - место, где жил прадед композитора Дмитрия Шостаковича Петр Шостакович. Традиция проведения в районе концертов, посвященных Дмитрию Шостаковичу, была заложена в 2016 году. Тогда в костеле в Шеметово впервые состоялся концерт белорусских музыкантов, посвященный 110-летию со дня рождения композитора. На следующий год, в 2017 году, в районе был организован второй посвященный Шостаковичу концерт - он прошел в костеле Святого Апостола Андрея в Нарочи.

В этом году уже было организовано несколько концертов, первый из которых также состоялся в костеле Святого Апостола Андрея в деревне Нарочь. Заключительный же концерт фестиваля не случайно прошел в Шеметово: 9 августа - это день смерти композитора Дмитрия Шостаковича, в честь которого и был задуман фестиваль.

Белорусско-французский музыкальный проект, который получил международное развитие (к нему в этом году кроме музыкантов из Беларуси и Франции присоединились исполнители из Болгарии и Сербии), начинал реализовываться на общественных началах. Главным организатором мероприятия стал француз белорусского происхождения, руководитель французской ассоциации "Обмен: Франция-Беларусь" Аркадий Володось - большой почитатель творчества Дмитрия Шостаковича. Соорганизатором проекта с самого начала его существования стала член правления Белорусского союза женщин, обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА Алина Гришкевич, уроженка Мядельского района.

Инициатива была поддержана Мядельским райисполкомом, Белорусской государственной академией музыки, костелами в Шеметово и Нарочи. В нынешнем году мероприятие реализуется при взаимодействии с Минским облисполкомом, Минкультом, посольством Беларуси во Франции.-0-

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Теги
концерт, Министерство культуры, Минский облисполком, музыка, Мядель, фестиваль
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