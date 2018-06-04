Концерт Валерия Леонтьева в Туле перенесли из-за проблем со здоровьем артиста

Валерия Леонтьева при подготовке к концерту в Туле забрала "скорая помощь". Концерт перенесен на другой день. В социальных сетях 69-летний артист заявляет, что это — "разовый случай".

Пресс-секретарь Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина прокомментировала скачок давления у артиста перед концертом. У певца позади гастрольный тур по Дальнему Востоку – это и могло стать причиной недомогания. Медики обнаружили у 69-летнего Леонтьева повышенное давление и настояли на отмене выступления. Федоткина заверила, что концерт в Туле состоится, но позже.