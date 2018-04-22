Концерты памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде

В крупных городах США и Канады запланирован ряд концертов памяти всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает ТАСС.

Первый такой концерт с участием оперных певцов запланирован на 22 апреля в Нью-Йорке в зале музыкального театра Карнеги-холл. Именно в этом самом знаменитом зале мира организовал концерт американский фонд "Таланты мира". В гала-концерте примут участие коллеги Хворостовского, а также другие известные артисты. В первом отделении запланирована классика оперы, во втором прозвучат произведения других жанров – неаполитанские и русские народные песни, романсы.

Такой же гала-концерт памяти певца 25 апреля пройдет в Кливленде, а 4 мая – в Филадельфии. В июне концерты состоятся в лучших залах Канады и в других городах США.