Концерты памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского пройдут в США и Канаде

В крупных городах США и Канады запланирован ряд концертов памяти всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом сообщает ТАСС.
Первый такой концерт с участием оперных певцов запланирован на 22 апреля в Нью-Йорке в зале музыкального театра Карнеги-холл. Именно в этом самом знаменитом зале мира организовал концерт американский фонд "Таланты мира". В гала-концерте примут участие коллеги Хворостовского, а также другие известные артисты. В первом отделении запланирована классика оперы, во втором прозвучат произведения других жанров – неаполитанские и русские народные песни, романсы.
Такой же гала-концерт памяти певца 25 апреля пройдет в Кливленде, а 4 мая – в Филадельфии. В июне концерты состоятся в лучших залах Канады и в других городах США.
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