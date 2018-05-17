Копия карты ВКЛ передана в дар НББ от Королевской библиотеки Нидерландов

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фонд Национальной библиотеки Беларуси пополнился факсимильной копией карты Magni Ducatus Lithuanie, et Regionum Adiacentium exacta Descriptio (1648), полученной в дар от Королевской национальной библиотеки Нидерландов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НББ.

Название карты в переводе с латинского языка - "Великое Княжество Литовское и прилегающие регионы с их точным описанием". Это одна из поздних версий знаменитой Радзивилловской карты, авторами которой являются Томаш Маковский (1575 - ок.1630), печатник, художник и гравер при дворе князя Радзивилла в Несвиже, а также Гессель Герритс (1581-1632) - голландский гравер и картограф амстердамского издательского дома Блау.

Созданная по заказу князя Николая Христофора Радзивилла по прозвищу Сиротка (1549-1616), карта впервые была опубликована в Амстердаме в 1613 году известным издателем Виллемом Янсзоном Блау (1571-1638).

Картуш, украшающий верх карты 1648 года, содержит практически ту же информацию, что была отображена в первом издании 1613 года, дополненную только именем своего издателя. Им стал картограф и издатель Иоганн Блау (Johannes Blaeu, 1596-1673), возглавивший издательский дом после смерти отца, Виллема Блау, и бывший официальным картографом Голландской Ост-Индской компании.-0-