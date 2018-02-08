Корейская художница представила в Пхенчхане картину с талисманами Олимпиад разных лет

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная картина корейской художницы Ми Кым Ум "Старые приятели", посвященная талисманам зимних Олимпийских игр, представлена в главном здании медиацентра Игр-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

"Старые приятели" - это талисманы зимних Олимпиад, нарисованные на холсте размером 2,5х2 м. В числе персонажей картины - Шюсс. Эта пластиковая игрушка стилизованного лыжника была выпущена к Играм 1968 года в Гренобле. Именно она и стала первым неофициальным талисманом зимних Олимпийских игр.

Также на холсте можно увидеть такие талисманы, как енот Рони (1980, Лейк-Плэсид, США), волчонок Вучко (1984, Сараево, Югославия), медвежата Хайди и Хоуди (1988, Калгари, Канада), гном-звездочка Мажик (1992, Альбервилль, Франция), брат Хокон и его сестра Кристин из произведений норвежского фольклора (1994, Лиллехаммер, Норвегия), японские совята Сноулетсы (1998, Нагано, Япония), заяц Паудер, медведь Коал и койот Коппер (2002, Солт-Лейк-Сити, США), снежок Неве и кубик льда Глиц (2006, Турин, Италия), вымышленные персонажи Куачи, Мига и Суми (2010, Ванкувер, Канада), Мишка, Зайка и Леопард (2014, Сочи, Россия). На вершине горы изображен тигр Сухоран, являющийся официальным талисманом нынешней Олимпиады в Пхенчхане.

В правом нижнем углу картины расположена фигурка главного героя книги "Маленький принц" - персонаж Антуана де Сент-Экзюпери проходит лейтмотивом через творчество корейской художницы.

Ми Кым Ум рассказала о своем произведении так: "Эта картина, изображающая солнце, луну, море и горы, охватывает пространство и время, а снежная гора является символом зимних Олимпийских игр. На горных хребтах, которые считаются символом молитвы, дающей гармонию и мир, представлены талисманы Игр. Картина, на которую меня вдохновила традиционная корейская живопись, несет идею объединения всех живущих сегодня в этом мире".

Экспозиция является частью культурной программы Олимпийских игр в Пхенчхане, где наряду со спортивными соревнованиями планируется провести мероприятия, отражающие традиции Республики Корея. Различные выставки, фестивали и выступления будут проводиться каждый день, чтобы привлечь посетителей со всего мира.-0-