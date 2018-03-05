Корейскую живопись минхва покажут на выставке в Художественном музее Беларуси

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционную корейскую живопись минхва покажут на выставке в Национальном художественном музее Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

Минхва дословно переводится как "народная живопись". В Корее она развивалась параллельно с живописью официальной, мастера минхва позволяли себе больше стилевой свободы, могли экспериментировать.

Выставка "Территория земных надежд" начнет работу 8 марта. В экспозицию включены произведения традиционной корейской живописи минхва, датированные XIX - началом XX века. Она составлена из 27 предметов, принадлежащих коллекции музея Кахве (Сеул). Свитки и декоративные ширмы последовательно раскрывают удивительный жизненный уклад корейцев, в котором воедино сплетаются мифология, религия и традиции. Высокое художественное мастерство народных художников воплощает богатую символами и образами культуру страны.

В период работы выставки запланирована обширная культурно-познавательная программа, которая наряду с экскурсиями позволит гостям музея ближе познакомиться с особенностями корейских традиций и обычаев. Выставки продлится до 27 мая.-0-