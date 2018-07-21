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Королева романса Нани Брегвадзе отмечает юбилей

Культура 21.07.2018 | 09:14
Нани Брегвадзе. Фото из архива
Нани Брегвадзе. Фото из архива

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народная артистка СССР, народная артистка Грузии блистательная Нани Брегвадзе сегодня отмечает юбилей.

Всем известные ею спетые романсы "Снегопад, снегопад, если женщина просит", "Отцвели уж давно...", "Не оставляйте женщину одну...", "Только раз бывает в жизни встреча", "Тбилисо" до сих пор вызывают в душе трепетные и светлые чувства.

Нани Георгиевна Брегвадзе родилась 21 июля 1938 года в Тбилиси. Мать - Ольга Александровна Микеладзе происходила из грузинского княжеского рода, отец - актер Георгий Ефремович Брегвадзе.

Имя Нани - выдуманное. Когда ее мать была беременна, отец снимался в фильме "Золотистая долина", который рассказывал об истории любви Нани и Георгия. Именем главной героини фильма и решили назвать девочку. По паспорту ее имя Нани, а имя при крещении - Нина.

Знатное происхождение матери наложило отпечаток на воспитание Нани. Она должна была твердо знать правила поведения и благородные манеры: как правильно сидеть, как отвечать, как держать столовые приборы. Но несмотря на всю строгость воспитания, росла девочка в творческой атмосфере. В семье Нани Брегвадзе все пели. Прабабушка и родная тетя были профессиональными певицами. В 6 лет Нани уже сама пела под гитару старинные русские песни и романсы.

После окончания музыкальной школы поступила в музыкальный техникум, а затем стала студенткой Тбилисской государственной консерватории имени В.Сараджишвили по классу фортепиано (1958-1963). В 1956 году девушка начала выступать с оркестром Политехнического института, и уже на следующий год коллектив стал лауреатом Всемирного молодежного музыкального фестиваля в Москве. Среди членов жюри был Леонид Утесов. Пораженный исполнением Нани песни "Погасила я свечу", он сказал: "Из этой девочки, если она продолжит пение, получится хорошая певица".

Будучи еще студенткой, Брегвадзе начала петь в Тбилисском государственном оркестре "Рэро". Одно из самых сильных впечатлений того времени - гастроли в Париже в 1964 году. Тогда Нани впервые выступила во всемирно известном зале "Олимпия". "Ее яркий талант, красивый голос, эмоциональность, сценическое обаяние и артистизм покорили парижан", - писала тогда о певице западная пресса. Шарль Азнавур назвал ее талант чудом. После парижских гастролей ее пригласили в ансамбль "Орэра", в котором она проработала солисткой 15 лет.

В 1960-е годы Нани Брегвадзе первая на советской эстраде вернула слушателям русский и цыганский романс, а в конце 1990-х вошла в состав жюри Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада". С середины 1970-х Нани Брегвадзе начала сольную карьеру и по сей день гастролирует. Многие песни и романсы вошли в записанные певицей грампластинки.

В 1997 году Нани Брегвадзе создала и возглавила компанию "Нани", которая поддерживает начинающих певцов в Грузии, а также организовывает выступления зарубежных исполнителей. Нани Брегвадзе является членом ассоциации "Женщины за мир", клуба женщин "Метехи". Она является почетным гражданином городов Тбилиси (1995), Бенальмадена (Испания, 1996) и др. В 2000 году в Грузии заложили памятную звезду Нани Брегвадзе.

Нани Георгиевна занимается также педагогической деятельностью. С 2002 года несколько лет заведовала кафедрой эстрадно-джазового пения в Московском государственном университете культуры и искусств, ей присвоено звание профессора.

Она озвучила ряд музыкальных и художественных фильмов, а также снялась и исполнила песни в картинах "Орера, полный вперед!", "Булочница", "Ожерелье для моей любимой" и др.

В 2012 году вышел совместный российско-грузинский фильм Резо Гигинеишвили "Любовь с акцентом" с участием Нани Брегвадзе. В картине семь новелл, объединенных общей сюжетной линией: мужчины и женщины приезжают по разным поводам, но уезжают только найдя свою любовь. "Любовь с акцентом" снималась в живописных уголках Грузии - в Тбилиси, Батуми, Сигнаги и в регионе Кахети, а несколько эпизодов - в Москве и Вильнюсе. Нани Брегвадзе с Вахтангом Кикабидзе сыграли вновь встретившихся влюбленных.

Нани живет в Тбилиси. В свободное время любит общаться с друзьями, принимать гостей и чувствовать себя хозяйкой. Ее дом часто напоминает салон, где собираются поэты, писатели, музыканты и художники. У Нани Брегвадзе есть дочь - Мамаладзе Эка (Екатерина), популярная в Грузии певица, а также внуки Леван, Георгий, Наталья и два правнука.

В 2018 году Брегвадзе выступила на сцене "Крокус Сити Холла" (Москва) с юбилейным концертом в сопровождении симфонического оркестра. На концерте прозвучали хиты королевы романсов, которые уже давно полюбились публике. Артистка спела дуэтом с приглашенными гостями: Валерием Меладзе, Тамарой Гвердцители и Нино Катамадзе. В финале мероприятия вместе с Нани на сцену вышли ее дочь и внучка. Зрители услышали невероятное трио певиц разных поколений.-0-

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Грузия, знаменитость
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