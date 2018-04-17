Королева Великобритании Елизавета II снялась в фильме об экологии

Британская королева Елизавета II приняла участие в документальном фильме "Зеленая планета королевы" британского телеведущего и натуралиста Дэвида Аттенборо. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм снимали в саду Букингемского дворца в прошлом году. Премьера состоялась 16 апреля на канале ITV1.

В фильме рассказывается об изменении климата, загрязнении окружающей среды и его последствиях. Речь идет также о королевской программе защиты лесных заповедников "Полог содружества". В киноленте королева рассказывает, что на различных мероприятиях ей часто дарят саженцы, а также признается в любви к природе.

Вместе с Елизаветой II в съемках участвовали принцы Гарри и Уильям, другие члены королевской семьи. В эпизоде снялась американская актриса Анжелина Джоли.

Это не первый фильм с участием королевы. В полнометражном документальном фильме "Коронация" она вспоминает детали своего вступления на престол. Зрители увидели эту киноленту в январе 2018. В 2016 году к юбилею Елизаветы II на экраны вышел фильм "Елизавета. Семейная история". На экране королева и члены королевской семьи рассматривают снимки из семейного архива. Снимки эти раньше не были доступны широкому кругу лиц.