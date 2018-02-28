Ковку и вышивку представят на выставке в Гомеле

28 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Он, она и весна" откроется в галерее гомельского дворца Румянцевых и Паскевичей 7 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА во дворцовом музее.

Экспозиция объединит два вида творчества. Свои произведения представят автор, работающая в технике вышивки крестом, Валентина Игнатенко, и мастер по художественной ковке Владислав Литвинов. "Согласно древнегреческой мифологии, Афина Паллада изобрела вышивание, а покровителем кузнечного ремесла был бог огня Гефест. На выставке "Он, она и весна" представлен женский вид творчества - вышивка и мужественное представление о красоте - ковка", - рассказали собеседники.

Посетители смогут увидеть разнообразные сюжеты, воплощенные в вышитых картинах Валентины Игнатенко: репродукции полотен известных художников (Леонардо да Винчи, Васнецова, Шишкина), городские пейзажи из разных уголков мира с их уникальной архитектурой, неповторимыми улочками и мостами, изображения загадочных барышень и забавных животных. При этом в картинах при помощи иголки и нитки не только воссоздана реалистичность той или иной обстановки, персонажа и т.д., но и мастерски переданы самые тонкие цветовые оттенки.

Оригинальностью отличаются и работы Владислава Литвинова, который занимается кузнечным делом с 2005 года. "Смотришь на утонченные кованые цветы с полураспустившимися лепестками, бабочку, которая, кажется, вот-вот вспорхнет, и не верится, что когда-то все это было обычной грудой металла", - поделились в музее.

Авторы поделятся секретами вышивки и ковки, расскажут об истории создания своих работ, ответят на вопросы зрителей.

Экспозиция будет доступна до начала апреля.-0-