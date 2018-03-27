"Крыштальная Паўлінка" вручена Зинаиде Зубковой

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награда Белорусского союза театральных деятелей "Крыштальная Паўлінка" вручена народной артистке Беларуси Зинаиде Зубковой, передает корреспондент БЕЛТА с торжественной церемонии.

Приз "Крыштальны Анёл" получила ведущий мастер сцены Гродненского областного театра кукол Людмила Павловская. Награда "Крыштальная зорка" вручена профессору Белорусской академии искусств Дмитрию Мохову. "Крыштальнай кветкі" удостоена артистка Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа Анастасия Ревченко. Стипендия БСТД "Театральная династия" и приз "Агмень" присуждены Лидии Мордачевой.

Церемония вручения традиционных наград Белорусского союза театральных деятелей прошла сегодня в Минске в Доме дружбы. Поздравляя представителей театра, известный белорусский драматург, председатель БСТД Алексей Дударев отметил, что театр должен не только отображать то, что существует сегодня, но и создавать модель того, к чему людям необходимо стремиться и что им предстоит строить. "Театр был, есть и будет кафедрой", - заявил Алексей Дударев.

Представителей театрального сообщества поздравил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. Он отметил, что, создавая новые постановки, режиссеры, актеры опираются на лучшие традиции белорусского театра. На сценах рождаются новые произведения, способные удовлетворить вкусы самой разной публики.-0-