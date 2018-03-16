Крыжовников планирует снять новую версию фильма "Приключения Электроника"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский режиссер и сценарист Жора Крыжовников ("Горько!", "Самый лучший день", "Елки новые") хочет снять романтическую комедию "Ошибка 102", которая является своеобразной версией советского детского фильма "Приключения Электроника", сообщают информагентства.
Отмечается, что фильм с рабочим названием "Ошибка 102" был представлена на презентации проектов компаний-лидеров кинопроизводства российского Фонда кино.
Главный персонаж картины - робот, задача которого настраиваться под желания хозяйки. Согласно задумке авторов, робот должен будет понимать главную героиню лучше ее самой.
Съемками картины планирует заниматься студия Александра Роднянского "Ног-стоп Продакшн".-0-
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