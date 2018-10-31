Куба впервые примет участие в конкурсе современной хореографии IFMC в Витебске

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые в Международном конкурсе современной хореографии на фестивале IFMC в Витебске примет участие Куба. Об этом сообщила сегодня заместитель генерального директора Центра культуры "Витебск" по специальным проектам Марина Романовская в пресс-центре БЕЛТА.

"Конкурс этого года особенный. Приезжают очень разные артисты разных стран, но несмотря на это, думаю, темы, которые они представят, будут близки и найдут отклик в душе у публики и жюри. Не помню такого количества заявок. Если бы приняли всех желающих, конкурсные выступления длились бы 37 часов. По итогам отбора в Витебске ждем 36 коллективов и 64 работы. География обширная: Беларусь, Россия, Украина, Польша, Германия, Латвия, Литва, Эстония. Впервые участвует Куба. Мы ждем очень колоритное выступление. Много артистов из Китая, представители которого часто забирали Гран-при конкурса", - рассказала Марина Романовская.

XXXI Международный фестиваль современной хореографии пройдет с 20 по 25 ноября. Его площадками станут Витебск, Гомель и Минск. Основное событие IFMC - Международный конкурс современной хореографии. В программе фестиваля - творческие лаборатории российских, польских и белорусских танцовщиков, практические и теоретические мастер-классы и др.

Учредителями фестиваля выступают Министерство культуры, Витебские облисполком и горисполком, Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Организатор - Центр культуры "Витебск".

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