Культурно-лингвистический фестиваль состоится в Минске 16-17 марта

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый городской культурно-лингвистический фестиваль Multi-Culti пройдет 16-17 марта в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском государственном дворце детей и молодежи.

Фестиваль приурочен ко Всемирному дню счастья и будет интересен всем, кто интересуется иностранными языками, а также вербальными и невербальными формами творческого самовыражения. Он объединит талантливых учащихся Лингвогуманитарного колледжа, творческие студенческие коллективы МГЛУ, БГПУ и БГУКИ. Таким образом Центр международных коммуникаций отдела интеллектуального творчества дворца на два дня соберет фьюжн из различных культур и языков.

В частности, свое творчество представят сольные исполнители, участники образовательных курсов и студенческих театров (театр-студия "Жывое слова" БГПУ, немецкий театр "Незабудка"), а также хоровые коллективы. В качестве эксклюзива каждый из дней фестиваля будет завершать спектакль от профессионалов. Так 16 марта зрители и участники мероприятия увидят постановку "Чыгунка" семейного инклюзив-театра "i". А 17 марта - экспериментальный трехчасовой спектакль для взрослых "Добрый человек из Сычуани" театра-студии "Открытое пространство".

Программу фестиваля дополнят мастер-классы "Музыка - язык Вселенной", на которых участники прочувствуют влияние звука на человека.-0-