Культурные проекты к Дню Независимости в Полоцке расскажут о значимых страницах истории Беларуси

1 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Многочисленные культурные проекты к Дню Независимости в Полоцке уже 1 июля расскажут о самых значимых страницах истории Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Так, при Спасо-Евфросиниевском женском монастыре организуют часы духовности, где желающие смогут узнать об эпохе становления христианства и укреплении христианских ценностей среди населения Беларуси X-XI вв., жизненном пути Евфросинии Полоцкой. Роли Франциска Скорины в становлении белорусской государственности посвящена литературно-музыкальная композиция у памятного знака "Географический центр Европы". Экскурсию и знакомство с древними традициями высшего образования на белорусской земле предлагает бывший Полоцкий коллегиум, а ныне - Полоцкий госуниверситет. Около 200 представителей молодежного актива, общественных организаций и местных жителей соберет городская патриотическая акция "Беларусь бярэ пачатак з мужнай Полацкай зямлі".

Традиционной культуре и народным ремеслам посвящена арт-презентация "Азбука белорусского орнамента" на площадке у памятного знака "Букве Ў". Фольклорные коллективы Полоцка и Полоцкого района подготовили увлекательную презентацию о стародавних белорусских обычаях и праздниках.

У памятника Симеону Полоцкому развернет работу музыкальная площадка "Полоцкая тетрадь": гостей и горожан ждет старинный музыкальный open air Детской школы искусств.

Под открытым небом Полоцка пройдет танцевальный вечер под мелодии великих музыкантов эпохи Возрождения, барокко, а также под музыку современных композиторов.

Торговые ряды "Из варяг в греки" протянутся почти на 100 м и позволят гостям почувствовать себя средневековым торговцем, путешествующим из Азии в Европу. Здесь же можно будет отведать блюда национальной белорусской кухни: чачоху, смажень смачный, кныш белорусский, бульон с колдунами и ушками, борщ белорусский с пампушками, колбасу бульбяную, мачанку с блинами, деруны с жареным луком, а также утолить жажду напитком из ревеня.

"Каждый из культурных проектов сегодняшнего дня, организованных по всему городу, проходит под знаком Года малой родины и призван подчеркнуть значимость для нашего народа суверенности Беларуси с помощью славных страниц истории", - подчеркнули в райисполкоме.-0-