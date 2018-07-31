Культуру Литвы и Польши представят 4-5 августа в Верхнем городе

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная культура Литвы и Польши будет представлена 4 и 5 августа в Верхнем городе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

В субботу с 13.00 до 17.00 на территории Верхнего города состоится "Праздник литовской культуры". В это время прохожих и гостей будут радовать своим творчеством коллективы из Литвы и Беларуси: объединенный хор Каунасского района "Вярсме" и "Мелодия" (Литва), вокальный ансамбль "Витис" и ансамбль "Немига" (Минск), вокально-хореографический ансамбль "Жильвитес, Жильвителис" и литовский ансамбль "Рута" (Лида), а также лауреаты международных конкурсов Андрей Симончук (саксофон), Ольга Козловская (вокал), победитель республиканского молодежного конкурса "Я играю в джаз" Альбертас Климкайтис (саксофон).

Всех желающих научат литовским народным танцам, зрителей вовлекут в интерактивы. Полюбоваться национальным литовским костюмом, послушать литовский джаз, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и напитков и тут же их продегустировать - все это можно будет сделать 4 августа. Также будут представлены разноплановые выставки: живописи, художественной обработки дерева, вязания, вышивания, изготовления кукол. Можно будет ознакомиться и приобрести литературу Литвы и набрать буклетов от туристических компаний.

Организуют праздник Мингорисполком, Республиканский центр национальных культур, культурно-историко-просветительская городская общественная организация "Объединение литовцев "Витис", республиканская общественная организация "Белорусская община литовцев".

А 5 августа у ратуши с 13.00 до 23.00 правит бал Польша, которая в этом году отмечает 100-летие восстановления независимости. Тематические площадки фестиваля познакомят тех, кто еще не все знает о культуре и традициях западных соседей Беларуси, с самыми яркими и вкусными деталями. На главной сцене выступит целый калейдоскоп коллективов польской диаспоры в Беларуси, эффектно завершит программу Молодежный духовой оркестр из Хайнувки (Польша) и шоу мажореток.

Любителям спорта представится шанс посмотреть популярную игру ринго (которую придумал поляк Владимир Стрижевски более 50 лет назад). На площади Свободы можно будет поучаствовать в мастер-классах и конкурсах и даже сыграть в показательных матчах среди профессионалов и любителей.

Известные шеф-повара приоткроют секреты приготовления традиционных польских блюд и угостят зрителей, пришедших во дворик отеля "Монастырский". Кто не успеет - весь день вдоль площади Победы будут работать фуд-корты с польскими блюдами.

Также в программе научно-развлекательные мастерские для детей и взрослых, мастер-класс по эко-дизайну и ремеслам, научная презентация от Лодзинского университета, импровизированное путешествие-раскраска для малышей, уличный спектакль, лингво-образовательная ярмарка, на которой можно познакомиться с программами по изучению польского языка, и многое другое.

А вечером меломаны насладятся прекрасной музыкальной программой от хэдлайнеров из Польши. Свинг, танго, довоенный польский джаз в современных аранжировках исполнит популярный нынче JAZZ BAND MLYNARSKI-MASECKI. Завершит вечер уникальное трио аккордеонистов MOTION TRIO, музыка которых вызывает микс эмоций, подобных тем, которые переживаешь на клубной техно-вечеринке, академическом и даже рок-концерте.

Организуют польский фест Мингорисполком, посольство Польши в Беларуси и Польский институт в Минске. Главный партнер - фирма ATLAS.-0-