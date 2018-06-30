Лауреат "Золотого медведя" экранизирует роман Стивена Кинга

Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин планирует экранизировать роман Стивена Кинга "Воспламеняющая взглядом" (Firestarter). Об этом сообщает Filmstarts.

Перед началом работы над экранизацией Кинга в Голливуде Акин снимет в Германии фильм "Золотая перчатка" по роману Хайнца Штрунка.

Продюсерами фильма станут Акива Голдсман и Джейсон Блум.

Фатих Акин известен зрителю по картинам "На пределе", "Из ничего", "На краю рая" и другим. Он является обладателем "Золотого медведя" за фильм "Головой о стену".