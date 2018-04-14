Лауреатов кинопремии "Золотая арка" объявят в Москве

Имена лауреатов первой кинопремии "Золотая арка" объявят 14 апреля в 19.00 в Центре оперного пения Галины Вишневской на Остоженке. Об этом сообщает ТАСС.
Лидерами по количеству номинаций стали две российские картины – "Нелюбовь" Андрея Звягинцева и "Теснота" Кантемира Балагова. У каждой из этих кинолент – по пять номинаций.
Всего же в шорт-лист Международной премии "Восток-Запад. Золотая арка" вошли 13 фильмов. В "Золотой арке" определят "Лучший игровой полнометражный фильм", есть номинации "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий", "Лучшая операторская работа", "Лучшее художественное оформление", "Лучшее музыкальное решение".
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