Легендарному испанскому певцу Хулио Иглесиасу исполнилось 75

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанскому певцу Хулио Иглесиасу исполнилось 75 лет, и 50 из них он отдал сцене.
Свой юбилей певец встречает в мировом турне, на концертах которого собирает полные залы в каждой стране.
В активе Иглесиаса 82 музыкальных альбома, более 300 млн проданных копий, рекорд в книге рекордов Гиннесса и свыше 5 тыс. живых концертов. Его называют самым успешным испаноязычным певцом в мире.-0-
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