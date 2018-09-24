Легендарному испанскому певцу Хулио Иглесиасу исполнилось 75

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанскому певцу Хулио Иглесиасу исполнилось 75 лет, и 50 из них он отдал сцене.

Свой юбилей певец встречает в мировом турне, на концертах которого собирает полные залы в каждой стране.

В активе Иглесиаса 82 музыкальных альбома, более 300 млн проданных копий, рекорд в книге рекордов Гиннесса и свыше 5 тыс. живых концертов. Его называют самым успешным испаноязычным певцом в мире.-0-