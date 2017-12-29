Легенды о Вилейке и Вилейском районе расскажут в постановках театра теней

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вилейский краеведческий музей приступил к реализации нового проекта "Теневая батлейка", который будет знакомить жителей райцентра и района с историей родного края по принципу теневого театра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Теневой театр - типичный представитель восточной культуры, где героями являются не кукольные персонажи, а тени. Создать такую постановку намного сложнее, чем кукольную, так как не каждую пьесу можно сыграть тенями. В белорусской культуре театр теней широко не распространен. Вилейский краеведческий музей решил непростую творческую задачу и уже организовал первый показ в рамках нового проекта. Зрители увидели белорусскую сказку-легенду "Два Мороза", которая повествует о жизни двух Дедов Морозов. В финале остается лишь один из героев, который каждый Новый год исполняет желания тех, кто в него верит. Премьера собрала в стенах государственного учреждения публику разных возрастов.

"Теневая батлейка" будет не только познавательным, но и образовательным проектом. Он рассчитан на длительное время. Планируется реализовать различные постановки по мотивам легенд о Вилейке, Вилейском районе и его населенных пунктах. Идея организаторов проекта заключается в том, чтобы показать местным жителям, что изучать историю родного края можно не только с помощью книг, но также и театра. Порой в легендах встречаются вымышленные образы, раскрыть суть и смысл которых предпочтительнее именно с помощью теней, а не кукол. Увлекательный мир легенд и создаваемые тенями образы, а также диалоги и аутентичная музыка позволят зрителям погрузиться в по-настоящему притягательную атмосферу давно минувших дней.

Следующую постановку работники музея планируют представить в феврале 2018 года. В ней будет рассказана легенда о Вилейке.-0-