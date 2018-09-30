Лента "Между двумя водами" получила главный приз кинофестиваля в Сан-Себастьяне

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Между двумя водами" (Entre dos aguas, 2018) испанского режиссера Исаки Лакуэсты назван лучшим фильмом 66-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Картина удостоился главной награды смотра - "Золотой раковины". Об этом сообщает ТАСС.

Норвежская актриса Пиа Тьелта получила премию "Серебряная раковина" как лучшая актриса за ленту "Слепое пятно" (Blind Spot, 2018). Звание лучшего актера досталось аргентинцу Дарио Грандинетти за фильм "Красный" (Rojo, 2018).

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года. Фестиваль несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги "Звездные войны" (Star Wars), а также мир впервые увидел легендарную картину "На север через северо-запад" (North by Northwest, 1959) Альфреда Хичкока.-0-