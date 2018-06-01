"Летний фестиваль" проекта TheatreHD стартует 3 июня

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 3 июня стартует "Летний фестиваль" проекта TheatreHD, благодаря которому в кинотеатрах Минска и Гродно можно будет посмотреть мировые шедевры. В июньской программе: спектакли "Барабаны в ночи", "Гамлет: Камбербэтч", фильмы-выставки, а также вариация истории о "Песчаном человеке" Гофмана в прямой трансляции из Большого театра и многое другое.

В первое воскресенье лета зрителям представят фильм-выставку от Фила Грабски. Картина "Каналетто и искусство Венеции" расскажет о том, как Джованни Антонио Каналю удалось передать всю суть и вдохновение итальянского города. Фильм проведет зрителей по местам, вдохновлявшим художников XVIII века и запечатленных на полотнах Каналетто: от моста Риальто к площади Сан-Марко, замку герцогов Урбинских и собору Санти-Джованни-э-Паоло. Стать участниками этой киноэкскурсии можно будет 3 июня в кинотеатре "Центральный".

5 июня в кинотеатре "Центральный" и 20 июня в Falcon Club Бутик Кино можно посмотреть мюзикл "Американец в Париже" - обладатель нескольких премий "Тони". Знаменитая работа Кристофера Уилдона поведает историю любви художника (рядового в отставке) и танцовщицы.

За что превозносили раннего Ренуара и недолюбливали позднего? Ответ на этот вопрос о знаменитейшем импрессионисте можно будет получить, посмотрев 6 июня фильм "Ренуар - неизвестный художник" в Falcon Club Бутик Кино. Не выходя из кинозала, зритель отправится в Париж, чтобы узнать все о творческих методах и малоизвестной биографии Пьера-Огюста Ренуара.

10 июня - все на балет! В кинотеатре "Центральный" покажут вариацию истории о "Песчаном человеке" Гофмана в прямой трансляции из Большого театра. Несмотря на мрачный сюжет сказки, спектакль "Копеллия" получился жизнерадостным и больше напоминающим романтическую комедию. Зловещий и уродливый Коппелиус превратился здесь в забавного чудака ученого, которого с легкостью обводит вокруг пальца прелестная Сванильда, прикинувшись ожившей механической куклой.

13 июня сразу в двух кинотеатрах Минска - "Центральный" и в Falcon Club Бутик Кино - будет транслироваться спектакль "Барабаны в ночи". Это одна из многих версий мифа об Одиссее, спустя годы вернувшегося к своей Пенелопе, когда она уже собралась замуж. Режиссер "Барабанов в ночи" - Юрий Бутусов, уже знакомый минскому зрителю по участию в Международном форуме театрального искусства "ТЕАРТ". Спектакль по Бертольду Брехту в постановке Театра имени Пушкина российские критики уже успели окрестить "театром без конца", "всесокрушающей энергией" и даже вариацией "восстания из ада".

Леденящая душу история с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли - вот что нужно в разгар жары. 19 июня в минском кинотеатре "Центральный", а 27 июня - в Falcon Club Бутик Кино (Минск) и "Красной звезде" (Гродно) будет транслироваться "Гамлет: Камбербэтч". Упустить показ невозможно: постановка театра "Барбикан" соблазняет бесчисленными номинациями на премию Лоуренса Оливье.

24 июня кинотеатр "Центральный" даст возможность окунуться в биографию Микеланджело и создать максимально полный и истинный портрет великого художника. Зрителям будет представлен фильм-выставка "Микеланджело: Любовь и смерть".

Постановка "Макбет" Королевской Шекспировской компании будет показана 26 июня в кинотеатре "Центральный". Зрители смогут оценить самый мрачный из шекспировских психологических триллеров. Спектакль стал дебютом актера Кристофера Экклстона ("Доктор Кто", "Герои", "Легенда").-0-